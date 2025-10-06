Jordan Sport
Therma-FIT 男子拒水夹克
19% 折让
Jordan Sport Therma-FIT 男子拒水夹克采用拒水梭织面料，结合保暖设计，方便叠搭，伴你从容应对日常挑战。耐穿不易撕裂面料结合 Therma-FIT 技术与合成材质填充物，助你在寒冷天气保持温暖。
- 显示颜色： 黑/暗灰色
- 款式： FZ3163-010
Jordan Sport Therma-FIT 男子拒水夹克采用拒水梭织面料，结合保暖设计，方便叠搭，伴你从容应对日常挑战。耐穿不易撕裂面料结合 Therma-FIT 技术与合成材质填充物，助你在寒冷天气保持温暖。
其他细节
- Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 风帽采用弹性包边设计，提供出众包覆效果
- 顺滑梭织里料，便于轻松叠搭
产品细节
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 侧边拉链口袋
- 弹性包边袖口和下摆
- 双向拉链
- 可机洗
