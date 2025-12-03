 
Jordan Sport Therma-FIT 男子拒水夹克 - 黑/暗灰色

Jordan Sport

Therma-FIT 男子拒水夹克

30% 折让
黑/暗灰色
空间蓝/黑
浅碳色/灰黑

Jordan Sport Therma-FIT 男子拒水夹克采用耐穿不易撕裂拒水面料结合 Therma-FIT 技术与合成材质填充物，百搭又保暖，伴你从容应对日常挑战。


  • 显示颜色： 黑/暗灰色
  • 款式： FZ3163-010

Jordan Sport

30% 折让

Jordan Sport Therma-FIT 男子拒水夹克采用耐穿不易撕裂拒水面料结合 Therma-FIT 技术与合成材质填充物，百搭又保暖，伴你从容应对日常挑战。

其他细节

  • Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 高领口和风帽设计，有助提升包覆效果
  • 顺滑梭织里料，便于轻松叠搭

产品细节

  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 侧边拉链口袋
  • 弹性包边袖口和下摆
  • 双向拉链
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/暗灰色
  • 款式： FZ3163-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。