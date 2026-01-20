Jordan Sport
Therma-FIT 男子拒水夹克
10% 折让
Jordan Sport Therma-FIT 男子拒水夹克采用耐穿不易撕裂拒水面料结合 Therma-FIT 技术与合成材质填充物，百搭又保暖，伴你从容应对日常挑战。
- 显示颜色： 浅英国褐/红古铜
- 款式： FZ3163-281
其他细节
- Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 高领口和风帽设计，有助提升包覆效果
- 顺滑梭织里料，便于轻松叠搭
产品细节
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 侧边拉链口袋
- 弹性包边袖口和下摆
- 双向拉链
- 可机洗
- 显示颜色： 浅英国褐/红古铜
- 款式： FZ3163-281
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
