Jordan Sport
Tunnel 女子速干篮球长裤
¥569¥74924% 折让
球员的 T 台是登场通道。而你的 T 台是人行道。穿上这款 Jordan Sport Tunnel 女子速干长裤，轻松惊艳全场。采用四向弹性面料，结合宽松版型设计，塑就随行而动的穿着体验，令造型保持精致有型。束脚设计借鉴自跑步长裤，让你大方秀出脚上的 Jordan 新鞋。
- 显示颜色： 黑/隐形灰/隐形灰
- 款式： FB4660-010
Jordan Sport
¥569¥74924% 折让
球员的 T 台是登场通道。而你的 T 台是人行道。穿上这款 Jordan Sport Tunnel 女子速干长裤，轻松惊艳全场。采用四向弹性面料，结合宽松版型设计，塑就随行而动的穿着体验，令造型保持精致有型。束脚设计借鉴自跑步长裤，让你大方秀出脚上的 Jordan 新鞋。
其他细节
- Wings 线条，致意 JORDAN 品牌经典设计
- 左侧大腿饰有 Jumpman 橡胶印花，为你的造型增添格调
产品细节
- Jordan 宽松版型
- 85% 聚酯纤维/15% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/隐形灰/隐形灰
- 款式： FB4660-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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