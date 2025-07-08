 
Jordan Sport Tunnel 女子速干篮球长裤 - 薄雾灰蓝/石板紫

Jordan Sport

Tunnel 女子速干篮球长裤

34% 折让
薄雾灰蓝/石板紫
黑/隐形灰/隐形灰

球员的 T 台是登场通道。而你的 T 台是人行道。穿上这款 Jordan Sport Tunnel 女子速干长裤，轻松惊艳全场。采用四向弹性面料，结合宽松版型设计，塑就随行而动的穿着体验，令造型保持精致有型。束脚设计借鉴自跑步长裤，让你大方秀出脚上的 Jordan 新鞋。


  • 显示颜色： 薄雾灰蓝/石板紫
  • 款式： FB4660-519

Jordan Sport

34% 折让

球员的 T 台是登场通道。而你的 T 台是人行道。穿上这款 Jordan Sport Tunnel 女子速干长裤，轻松惊艳全场。采用四向弹性面料，结合宽松版型设计，塑就随行而动的穿着体验，令造型保持精致有型。束脚设计借鉴自跑步长裤，让你大方秀出脚上的 Jordan 新鞋。

其他细节

  • Wings 线条，致意 JORDAN 品牌经典设计
  • 左侧大腿饰有 Jumpman 橡胶印花，为你的造型增添格调

产品细节

  • Jordan 宽松版型
  • 85% 聚酯纤维/15% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 薄雾灰蓝/石板紫
  • 款式： FB4660-519

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