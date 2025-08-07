Jordan Stadium 90
女子运动鞋
24% 折让
售罄：
此配色当前无货
助你发挥出色表现。Jordan Stadium 90 女子运动鞋采撷匠心力作的设计元素，并融入独特风格锐意焕新。该经典鞋款巧糅 AJ1 和 AJ5 的经典设计元素，铸就非凡舒适度、稳定性和耐穿性。
- 显示颜色： 白色/帆白/健身红/暗白蓝
- 款式： FB2269-100
其他细节
- 模压鞋口灵感源自 AJ5
- AJ1 风格橡胶外底，塑就出众抓地力，适合日常穿着
- 压纹设计细节，与 AJ5 的经典火焰图案相呼应
- 耐穿鞋面采用天然皮革与合成材质组合材料制成
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
