Jordan Stadium 90
男子运动鞋老爹鞋
42% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan Stadium 90 男子运动鞋兼具舒适性与出众格调。 鞋款从 AJ1 和 AJ5 中汲取设计灵感，是日常穿着的理想之选。 皮革鞋面经久耐穿，结合后跟 Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验。
- 显示颜色： 浅烟灰/淡象牙白/尘光子色/金属银
- 款式： HV1810-001
Jordan Stadium 90
42% 折让
Jordan Stadium 90 男子运动鞋兼具舒适性与出众格调。 鞋款从 AJ1 和 AJ5 中汲取设计灵感，是日常穿着的理想之选。 皮革鞋面经久耐穿，结合后跟 Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验。
其他细节
- 天然皮革鞋面，经久耐穿
- Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，致敬 AJ1
- 火焰状细节和后跟品牌标志借鉴自 AJ5
产品细节
- 显示颜色： 浅烟灰/淡象牙白/尘光子色/金属银
- 款式： HV1810-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。