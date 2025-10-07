Jordan Stadium 90 男子运动鞋兼具舒适性与出众格调。 鞋款从 AJ1 和 AJ5 中汲取设计灵感，是日常穿着的理想之选。 皮革鞋面经久耐穿，结合后跟 Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。