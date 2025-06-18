Jordan Stadium 90 "CNY" 新年蜕变系列
大童运动鞋
¥799
彰显无畏 Jordan 风范，欢庆农历新年。 Jordan Stadium 90 "CNY" 新年蜕变系列大童运动鞋巧糅 AJ1 和 AJ5 的经典元素，塑就兼顾耐穿性与舒适性的经典佳作。 炫彩细节，旨在致敬蛇年。
- 显示颜色： 山峰白/尘光子色/微绿/黑
- 款式： HV4298-100
Jordan Stadium 90 "CNY" 新年蜕变系列
¥799
彰显无畏 Jordan 风范，欢庆农历新年。 Jordan Stadium 90 "CNY" 新年蜕变系列大童运动鞋巧糅 AJ1 和 AJ5 的经典元素，塑就兼顾耐穿性与舒适性的经典佳作。 炫彩细节，旨在致敬蛇年。
其他细节
- 模压鞋口借鉴自 AJ5，外底圆形底纹则致意 AJ1
- 同色调压纹设计细节，与 AJ5 的经典火焰纹相呼应
- 天然皮革与织物组合鞋面，带来出色耐穿性
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
产品细节
- 经典鞋带
- 橡胶外底
- 显示颜色： 山峰白/尘光子色/微绿/黑
- 款式： HV4298-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。