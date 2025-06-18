 

Jordan Stadium 90 "CNY" 新年蜕变系列

男子运动鞋

¥899

Jordan Stadium 90 "CNY" 新年蜕变系列男子运动鞋彰显无畏 Jordan 风范，伴你欢庆蛇年。 该鞋款巧糅 AJ1 和 AJ5 的经典元素，采用顺滑皮革结合优质缓震配置，塑就兼顾耐穿性与舒适性的经典佳作。


  • 显示颜色： 山峰白/尘光子色/微绿/黑
  • 款式： HV4092-100

Jordan Stadium 90 "CNY" 新年蜕变系列

¥899

Jordan Stadium 90 "CNY" 新年蜕变系列男子运动鞋彰显无畏 Jordan 风范，伴你欢庆蛇年。 该鞋款巧糅 AJ1 和 AJ5 的经典元素，采用顺滑皮革结合优质缓震配置，塑就兼顾耐穿性与舒适性的经典佳作。

其他细节

  • 模压鞋口借鉴自 AJ5，外底圆形底纹则致意 AJ1
  • 压纹设计细节，与 AJ5 的经典火焰纹相呼应
  • 天然皮革与织物组合鞋面，带来出色耐穿性
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/尘光子色/微绿/黑
  • 款式： HV4092-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。