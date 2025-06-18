Jordan Stadium 90 "CNY" 新年蜕变系列
蛇年幼童运动鞋
¥499
彰显无畏 Jordan 风范，欢庆农历新年。 Jordan Stadium 90 "CNY" 新年蜕变系列幼童运动鞋专为日常活动打造，采用结实皮革搭配透气织物，为稚嫩双足提供有力支撑。 炫彩细节，旨在致敬蛇年。
- 显示颜色： 山峰白/尘光子色/微绿/黑
- 款式： HV4299-100
Jordan Stadium 90 "CNY" 新年蜕变系列
¥499
彰显无畏 Jordan 风范，欢庆农历新年。 Jordan Stadium 90 "CNY" 新年蜕变系列幼童运动鞋专为日常活动打造，采用结实皮革搭配透气织物，为稚嫩双足提供有力支撑。 炫彩细节，旨在致敬蛇年。
其他细节
- 外底圆形底纹致意 AJ1
- 压纹设计细节，与 AJ5 的经典火焰纹相呼应
- 天然皮革与织物组合鞋面，带来出色耐穿性
- 泡绵中底，为稚嫩双足带来轻盈缓震脚感
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 橡胶外底
- 弹性鞋带
- 显示颜色： 山峰白/尘光子色/微绿/黑
- 款式： HV4299-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。