Jordan Stretch
大童工装长裤
30% 折让
Jordan Stretch 大童工装长裤采用弹性梭织面料，营造舒适穿着感受，兼具实用考量和型潮风范。弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感；多口袋设计，便于收纳钥匙等小物件。锥形裤管配有弹性裤管口，有效稳固裤身，让你舒适畅动。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FV2621-010
产品细节
- 面布：锦纶/氨纶
- 可机洗
