Jordan Stretch 大童工装长裤采用弹性梭织面料，营造舒适穿着感受，兼具实用考量和型潮风范。弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感；多口袋设计，便于收纳钥匙等小物件。锥形裤管配有弹性裤管口，有效稳固裤身，让你舒适畅动。


Jordan Stretch 大童工装长裤采用弹性梭织面料，营造舒适穿着感受，兼具实用考量和型潮风范。弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感；多口袋设计，便于收纳钥匙等小物件。锥形裤管配有弹性裤管口，有效稳固裤身，让你舒适畅动。

产品细节

  • 面布：锦纶/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FV2621-010

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
