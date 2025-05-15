Jordan The Court of Legends 婴童针织帽、连体衣和学步袜套装，为小宝贝轻松打造和谐统一的 Jumpman 造型，让小可爱全副武装，尽显传奇风采。连体衣采用罗纹针织面料，搭配底部按扣扣合设计，方便穿脱；配套针织帽和学步袜，可妥帖包覆小耳朵和小脚丫。

Jordan The Court of Legends 婴童针织帽、连体衣和学步袜套装，为小宝贝轻松打造和谐统一的 Jumpman 造型，让小可爱全副武装，尽显传奇风采。连体衣采用罗纹针织面料，搭配底部按扣扣合设计，方便穿脱；配套针织帽和学步袜，可妥帖包覆小耳朵和小脚丫。

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