 
Jordan Therma-FIT Sport 男子拒水夹克 - 传奇中褐/黑

Jordan Therma-FIT Sport

男子拒水夹克

42% 折让

无惧湿冷天。 Jordan Therma-FIT Sport 男子拒水夹克采用梭织拒水面料，搭配灵感源自经典 Jordan Dome 的绗缝设计，帮助御寒。 Therma-FIT 技术结合合成材质填充物，让你在户外训练时保持温暖。


  • 显示颜色： 传奇中褐/黑
  • 款式： FD2638-244

其他细节

  • Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 拉链插手口袋和胸部内侧口袋，便于安全收纳随身物品

产品细节

  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维    
  • 刺绣 Jumpman 标志
  • 可机洗
