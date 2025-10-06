Jordan Therma-FIT Sport
男子拒水夹克
42% 折让
无惧湿冷天。 Jordan Therma-FIT Sport 男子拒水夹克采用梭织拒水面料，搭配灵感源自经典 Jordan Dome 的绗缝设计，帮助御寒。 Therma-FIT 技术结合合成材质填充物，让你在户外训练时保持温暖。
- 显示颜色： 传奇中褐/黑
- 款式： FD2638-244
其他细节
- Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 拉链插手口袋和胸部内侧口袋，便于安全收纳随身物品
产品细节
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 刺绣 Jumpman 标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
