Jordan Tour 高尔夫球手套（左手常规版），兼具舒适度与时尚感，助你奔赴果岭热力开练。手掌侧采用耐用优质皮革制成，柔软贴合，可在比赛中提供出众抓握力。手指关键区域融入打孔设计，透气出众；手套背面采用弹性拼接面料，令双手在击球时畅动自如。

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