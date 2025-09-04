Jordan Trunner LX
女子运动鞋
¥999
Jordan Trunner LX 女子运动鞋强势回归，焕新打造。 该鞋款采用匠心鞋口设计，结合透气织物和耐穿帆布，缔造舒适穿着体验。 中足固定带设计，可供自行调整贴合度。 百搭单品，舒适有型。
- 显示颜色： 多色/山峰白/橡皮中褐/亮橙色
- 款式： IM6661-981
其他细节
- 织物鞋面，舒适透气，塑就出众耐穿性和结构感
- 厚实泡绵中底，缔造舒适脚感和不凡格调
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
