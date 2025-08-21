 
Jordan Trunner LX 女子运动鞋 - 黑/椰奶色/亮桔/白色

Jordan Trunner LX

女子运动鞋

¥949
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Jordan Trunner LX 女子运动鞋强势回归，焕新打造。该鞋款采用匠心鞋口设计，结合透气织物，缔造舒适穿着体验。中足固定带设计，可供自行调整贴合度。百搭单品，舒适有型。


  • 显示颜色： 黑/椰奶色/亮桔/白色
  • 款式： IM6531-001

其他细节

  • 织物鞋面，舒适透气，塑就出众耐穿性和结构感
  • 厚实泡绵中底，缔造舒适脚感和不凡格调
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。