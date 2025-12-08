穿上 Jordan Trunner O/S 新年系列男子运动鞋漫游飞翼鞋，尽享出众造型和舒适脚感。该鞋款以现代手法焕新演绎元年款 Jordan Trunner，采用结实织物和翻毛皮细节，缔造柔韧灵活感受；足底搭载回弹缓震泡绵，塑就柔软迈步体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。