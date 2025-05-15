 

Jordan Ultimate 2.0 8P

篮球

¥219¥27921% 折让
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Jordan Ultimate 2.0 8P 篮球采用匠心打造，室内和户外均可助你全力以赴。凹槽设计，提供所需的控球力。


  • 显示颜色： 氧化绿/黑/白色/白色
  • 款式： FB2307-324

Jordan Ultimate 2.0 8P

¥219¥27921% 折让

Jordan Ultimate 2.0 8P 篮球采用匠心打造，室内和户外均可助你全力以赴。凹槽设计，提供所需的控球力。

其他细节

  • 耐用球皮，可轻松驾驭不同球场
  • 凹槽设计，塑就出众控球表现
  • 纹理表面，缔造出众抓握感

产品细节

  • 未充气
  • 室内和户外均适用
  • 显示颜色： 氧化绿/黑/白色/白色
  • 款式： FB2307-324

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