Jordan Ultimate 2.0 8P
篮球
¥219¥27921% 折让
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Jordan Ultimate 2.0 8P 篮球采用匠心打造，室内和户外均可助你全力以赴。凹槽设计，提供所需的控球力。
- 显示颜色： 氧化绿/黑/白色/白色
- 款式： FB2307-324
Jordan Ultimate 2.0 8P
¥219¥27921% 折让
Jordan Ultimate 2.0 8P 篮球采用匠心打造，室内和户外均可助你全力以赴。凹槽设计，提供所需的控球力。
其他细节
- 耐用球皮，可轻松驾驭不同球场
- 凹槽设计，塑就出众控球表现
- 纹理表面，缔造出众抓握感
产品细节
- 未充气
- 室内和户外均适用
- 显示颜色： 氧化绿/黑/白色/白色
- 款式： FB2307-324
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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