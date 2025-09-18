Jordan Ultimate 2.0 8P
篮球
22% 折让
Jordan Ultimate 2.0 8P 篮球专为适应室内和户外比赛而设计，助你全力以赴。凹槽设计，提供所需控球力，助你自信出击，制霸球场。
- 显示颜色： 黑/火焰红/白色/火焰红
- 款式： FB2305-017
其他细节
- 耐用外层，可轻松驾驭多种球场
- 匠心设计，适合室内和户外比赛
- 凹槽设计，塑就出众控球表现
- 纹理球面，提升抓握感
产品细节
- 面层材质：人造革
- 未充气
- 适合室内和户外比赛
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
