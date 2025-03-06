Jordan Varsity

男子连帽衫

¥419
¥699
40% 折让

调色炭黑/电力橙/电力橙
黑/调色黑/熔化粉
热带青/调色黑/白色
黑/传奇蓝/传奇蓝

Jordan Varsity 男子连帽衫采用柔软法式毛圈针织面料，在气温下降时缔造温暖舒适体验。修身剪裁结合经典标志设计，打造经典外观，同时演绎一代篮球悍将的非凡风采。

  • 显示颜色： 调色炭黑/电力橙/电力橙
  • 款式： 637316-072

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