Jordan Varsity Jumpman
大童T恤
¥169¥24932% 折让
Jordan Varsity Jumpman 大童T恤采用针织棉料结合休闲版型，助你畅动自如，罗纹圆领提升舒适感受，塑就经典衣橱佳选单品，彰显 Jordan 品牌风采。
- 显示颜色： 上升翠绿
- 款式： FV2530-323
Jordan Varsity Jumpman
¥169¥24932% 折让
Jordan Varsity Jumpman 大童T恤采用针织棉料结合休闲版型，助你畅动自如，罗纹圆领提升舒适感受，塑就经典衣橱佳选单品，彰显 Jordan 品牌风采。
产品细节
- 面布：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 上升翠绿
- 款式： FV2530-323
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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