无论是需要携带装备奔赴赛场，还是需要一个宽敞的旅行包，Jordan Velocity 行李包皆能应你所需。侧面配有鞋款用隔层，有助保持物品整洁有序。


  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： HF7295-410

无论是需要携带装备奔赴赛场，还是需要一个宽敞的旅行包，Jordan Velocity 行李包皆能应你所需。侧面配有鞋款用隔层，有助保持物品整洁有序。

其他细节

正面大号拉链口袋，营造充裕的安全储物空间，方便随时取用

产品细节

  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： HF7295-410

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

