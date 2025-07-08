Jordan Velocity
行李包
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
无论是需要携带装备奔赴赛场，还是需要一个宽敞的旅行包，Jordan Velocity 行李包皆能应你所需。侧面配有鞋款用隔层，有助保持物品整洁有序。
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： HF7295-410
Jordan Velocity
20% 折让
无论是需要携带装备奔赴赛场，还是需要一个宽敞的旅行包，Jordan Velocity 行李包皆能应你所需。侧面配有鞋款用隔层，有助保持物品整洁有序。
其他细节
正面大号拉链口袋，营造充裕的安全储物空间，方便随时取用
产品细节
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： HF7295-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。