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      Jordan Why Not Zer0.2 PF

      男子篮球鞋

      ¥1,099

      黑/白色
      多色/帆白/鲜橙红

      为什么不投篮？为什么不展开全场攻势？为什么不打篮板球、一有机会就抢球？为什么不以行云流水之姿流畅助攻？Jordan Why Not Zer0.2 PF 篮球鞋采用组合材料打造，旨在向拉塞尔·威斯布鲁克刻意让敌队手忙脚乱的球风致敬；因为，为什么不？

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： BV6352-001

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