作为叱咤球场的参赛者之一,三双王拉塞尔·威斯布鲁克刚猛的动作、发达的肌肉和强大的意志,与他出众的表现相匹配,而他强大的统计数据也证明了这一点。Jordan Why Not Zer0.3 PF 男子篮球鞋专为缔造户外球场出众表现而设计。Jordan Why Not Zer0.3 PF 男子篮球鞋为诸如拉塞尔的球员打造微调版型,他凭借其非凡线速和锐意进取表现击败对手。

显示颜色: 白色/白色/黑/金属银

款式: CD3002-103