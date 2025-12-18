Jordan
World Tour 幼童加绒长裤
10% 折让
Jordan World Tour 幼童加绒长裤采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软舒适，为小小球员打造舒适穿着体验。 弹性腰部搭配抽绳，塑就舒适贴合感；锥形裤筒搭配多口袋设计，可供孩子存放外出时需要携带的小物件。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO5927-010
产品细节
- 57% 聚酯纤维/43% 棉
- 可机洗
