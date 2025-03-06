Jordan Zion 3 (GS)

大童篮球童鞋

¥639
¥799
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AJ4 于 1989 年问世，早于锡安·威廉姆森的出生年份。但该经典鞋款为真正的鞋迷所熟知。这款特别版 Jordan Zion 3 (GS) 大童篮球童鞋是一款基本单品，具有简约外观，巧妙糅合 Jordan 经典设计与锡安风格。该鞋款采用鲜明格调的 AJ4“水泥灰”配色，巧搭 Zion 3 上独有的刻纹印花，重塑经典设计。鞋款搭载专为球场设计的技术，助力迅疾腾空，稳稳着地，在低身运球时迅敏反应，轻松制胜。

  • 显示颜色： 白色/水泥灰/白金色/大学红
  • 款式： DV3869-106

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