环保材料
Nike Journey Run
女子公路跑步鞋
¥549¥69921% 折让
穿上 Nike Journey Run 女子公路跑步鞋，尽情畅跑，享受风景。厚实泡绵设计结合柔软缓震配置，助你征服充满挑战的路面，大步流星，微笑前行。该鞋款舒适非凡，让你爱不释脚。
- 显示颜色： 白色/白金色/金属银/白色
- 款式： FJ7765-102
Nike Journey Run
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耐穿鞋面
合成材质与织物组合鞋面，柔软舒适。
舒适缓震
足底搭载缓震配置，鞋舌和鞋口融入柔软接触点，缔造舒适迈步体验。
强劲抓地
橡胶外底，铸就强劲抓地力，助力一路畅跑。
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/白金色/金属银/白色
- 款式： FJ7765-102
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