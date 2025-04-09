Nike Journey Run

¥549 ¥699 21% 折让

穿上 Nike Journey Run 女子公路跑步鞋，尽情畅跑，享受风景。厚实泡绵设计结合柔软缓震配置，助你征服充满挑战的路面，大步流星，微笑前行。该鞋款舒适非凡，让你爱不释脚。

耐穿鞋面 合成材质与织物组合鞋面，柔软舒适。 舒适缓震 足底搭载缓震配置，鞋舌和鞋口融入柔软接触点，缔造舒适迈步体验。 强劲抓地 橡胶外底，铸就强劲抓地力，助力一路畅跑。

产品细节 反光细节

不适合用作个人防护装备 (PPE)

显示颜色： 白色/白金色/金属银/白色

款式： FJ7765-102