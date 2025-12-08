 
Nike Journey Run 男子公路跑步鞋 - 白色/白色/亮深红/黑

Nike Journey Run

男子公路跑步鞋

20% 折让
  • 显示颜色： 白色/白色/亮深红/黑
  • 款式： IH7329-101

Nike Journey Run

20% 折让

穿上 Nike Journey Run 男子公路跑步鞋，尽情畅跑，享受风景。 厚实泡绵设计结合柔软 ComfiRide 缓震配置，助你征服充满挑战的路面，大步流星，微笑前行。 该鞋款舒适非凡，让你爱不释脚。

耐穿鞋面

织物与合成材质组合鞋面，帮助双足保持稳固。

舒适缓震

足底搭载缓震配置，鞋舌和鞋口融入柔软接触点，缔造舒适迈步体验。

强劲抓地

橡胶外底，塑就出色抓地力，助力一路畅跑。

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 白色/白色/亮深红/黑
  • 款式： IH7329-101

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。