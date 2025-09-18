Nike Journey Run
男子公路跑步鞋
10% 折让
穿上 Nike Journey Run 男子公路跑步鞋，尽情畅跑，享受风景。厚实泡绵设计结合柔软 ComfiRide 缓震配置，助你征服充满挑战的路面，大步流星，微笑前行。该鞋款舒适非凡，让你爱不释脚。
- 显示颜色： 黑/黑/金属银
- 款式： IM3374-001
耐穿鞋面
织物与合成材质组合鞋面，帮助双足保持稳固。
舒适缓震
足底搭载缓震配置，鞋舌和鞋口融入柔软接触点，缔造舒适迈步体验。
强劲抓地
橡胶外底，塑就出色抓地力，助力一路畅跑。
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
