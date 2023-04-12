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      Nike Joyride Dual Run 2

      女子跑步鞋

      ¥899

      Nike Joyride Dual Run 2 女子公路跑步鞋以新颖的鞋面细节和出众贴合感带来焕新体验。颗粒填充设计结合前足的缓震配置，缔造贴合双足的顺畅脚感。

      • 显示颜色： 微灰/幻影浅绿/山峰白/多色
      • 款式： CT0311-002

      尺寸与尺码

      温馨提示：根据部分消费者反馈，该鞋款尺码略偏小，请酌情考虑选购大半码或者一码。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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