Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Club
耐克刺客系列大童 IC 室内/球场高帮足球鞋
22% 折让
Club 系列保持一贯的出众品质，无论你是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。上脚 Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Club 耐克刺客系列大童 IC 室内/球场高帮足球鞋，助你释放疾速，一举射门。合成材质与织物组合鞋面，在疾速带球时铸就强劲抓附力。即刻上脚，尽情凌跃。
- 显示颜色： 神秘火烈鸟红/鲜橙红/黑
- 款式： FQ8320-600
触感柔软
合成材质与织物组合鞋面，在疾速带球时铸就非凡控球表现。
迅疾表现，强劲抓地
橡胶外底，提供出众抓地力，助你轻松驾驭街头、球场和室内等多种地面。
休闲贴合
舒适里料妥帖包覆双足，打造自然紧密的贴合感。
产品细节
- 经典鞋带
- 可驾驭街头、球场和室内地面
- 缓震鞋垫设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
