Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club
耐克刺客系列大童室内/球场足球鞋
¥399
Club 系列保持一贯的出众品质，无论孩子是球场新手还是业余爱好者，Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club 耐克刺客系列大童室内/球场足球鞋皆可助孩子从容上场。释放疾速，一举破门。合成材质鞋面，在疾速带球时铸就强劲抓附力。即刻上脚，尽情跃动。
- 显示颜色： 余烬红/极光绿
- 款式： FQ8289-800
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club
¥399
Club 系列保持一贯的出众品质，无论孩子是球场新手还是业余爱好者，Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club 耐克刺客系列大童室内/球场足球鞋皆可助孩子从容上场。释放疾速，一举破门。合成材质鞋面，在疾速带球时铸就强劲抓附力。即刻上脚，尽情跃动。
触感柔软
合成材质鞋面融入匠心纹理细节，在疾速带球时铸就非凡控球表现。
迅疾表现，强劲抓地
橡胶外底，提供出众抓地力，助孩子轻松驾驭街头、球场和室内等多种地面。
休闲贴合
舒适里料妥帖包覆双足，打造自然紧密的贴合感。
产品细节
- 经典鞋带
- 可驾驭街头、球场和室内地面
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 余烬红/极光绿
- 款式： FQ8289-800
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。