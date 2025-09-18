Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club
耐克刺客系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club 耐克刺客系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋保持一贯的出众品质，无论你是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。上脚此鞋款，助你释放疾速，一举破门。合成材质鞋面，在疾速带球时铸就强劲抓附力。即刻上脚，尽情凌跃。
- 显示颜色： 神秘火烈鸟红/鲜橙红/黑
- 款式： FQ8286-600
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club
触感柔软
合成材质鞋面融入纹理细节，在疾速带球时铸就非凡控球表现。
迅疾表现，强劲抓地
外底搭配模压鞋钉，可轻松驾驭天然草地和人造草地球场。匠心设计，专为运动员打造，有助轻松驾驭多种地面。
休闲贴合
舒适里料妥帖包覆双足，打造自然紧密的贴合感。
产品细节
- 经典鞋带
- 适用于天然和人造场地
- 缓震鞋垫设计
