Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club
耐克刺客系列幼童 TF 人造场地低帮足球鞋
23% 折让
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club 耐克刺客系列幼童 TF 人造场地低帮足球鞋保持一贯的出众品质，无论小宝贝是球场新手还是业余爱好者，皆可助其从容上场，释放疾速，一举破门。该鞋款采用无系带设计，鞋面搭配魔术贴粘扣式固定带，塑就稳固贴合感。即刻上脚，尽情凌跃。
- 显示颜色： 余烬红/极光绿
- 款式： FQ8291-800
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club
23% 折让
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club 耐克刺客系列幼童 TF 人造场地低帮足球鞋保持一贯的出众品质，无论小宝贝是球场新手还是业余爱好者，皆可助其从容上场，释放疾速，一举破门。该鞋款采用无系带设计，鞋面搭配魔术贴粘扣式固定带，塑就稳固贴合感。即刻上脚，尽情凌跃。
触感柔软
合成材质鞋面融入纹理细节，在疾速带球时铸就非凡控球表现。
迅疾表现，强劲抓地
橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。
休闲贴合
舒适里料妥帖包覆稚嫩双足，打造自然紧密的贴合感。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 余烬红/极光绿
- 款式： FQ8291-800
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。