谁不喜欢经典回潮款呢？Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列大童 FG 天然硬质草地低帮足球鞋将 Mercurial 的经典橙色传承与我们的前沿材料和工艺相融合。它将你喜爱的经典元素与现代科技融合，例如回弹缓震的 Air Zoom 缓震系统，以及鱼鳍状鞋钉，助你奋力前进。

显示颜色： 荷兰橙/金属活力金

款式： IO1556-800