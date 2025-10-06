Nike Jr. Phantom 6 Low Club
耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋
¥399
Nike Jr. Phantom 6 Low Club 耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋保持一贯的出众品质，无论你是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。 采用贴合脚型的鞋面设计，在带球、传球和射门时，铸就出众近球感。
- 显示颜色： 橙红/亮石灰色/黑
- 款式： HM9202-800
Nike Jr. Phantom 6 Low Club
¥399
Nike Jr. Phantom 6 Low Club 耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋保持一贯的出众品质，无论你是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。 采用贴合脚型的鞋面设计，在带球、传球和射门时，铸就出众近球感。
出众触球感
鞋面采用柔韧材料，契合足形，让双足贴近足球，缔造出色控球表现。
强劲抓地，驾驭球场
足底抓地纹路，为你打造迅疾稳固的运动体验。
舒适贴合
鞋框式设计，营造自然贴合感受。 该设计有助贴合双足，塑就出众踢射表现。
产品细节
- 经典鞋带
- 适用于天然和人造场地
- 显示颜色： 橙红/亮石灰色/黑
- 款式： HM9202-800
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。