Nike Jr. Phantom 6 Low Club "Erling Haaland"

¥399

Nike Jr. Phantom 6 Low Club "Erling Haaland" 耐克暗煞系列哈兰德大童 MG 多种场地低帮足球鞋以埃尔林·哈兰德那股助他屡屡破门的熊熊斗志为灵感，保持一贯的出众品质，助你从容上场。鞋面采用动态贴合设计，塑就利落踢射表现。

设计揭秘

内心的熊熊烈焰以后跟与核心区域的蓝色为起始，象征着埃尔林在激烈对决中始终保持冷静的状态。随着蓝色变为红黄交织，不仅体现了他迸发的斗志，还突显了球鞋上亮眼的触球区域，点燃进球激情。

出众抓附，出色触球

鞋面采用动态贴合设计，契合足形，让双足贴近足球。

强劲抓地，驾驭球场

足底抓地纹路，为你打造迅疾稳固的运动体验。

自然贴合

覆面设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。