穿上 Nike Jr. Phantom 6 Low Pro 耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋，努力化失误为进球。该鞋款采用抓附力出众的 VenomSkin 和 Flyknit 飞织材料，塑就利落踢射表现。

Nike VenomSkin 材料覆盖足球鞋的触球区域，抓附力出众，有助在带球、传球和射门时实现出色控球表现。Flyknit 飞织材料巧搭 VenomSkin，让双足贴近足球。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。