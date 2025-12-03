Nike Jr. Phantom 6 Low Pro "EA SPORTS FC"
耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋
16% 折让
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro "EA SPORTS FC" 耐克暗煞系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋以利落制胜，无论是绿茵激战还是线上对决，都能成就令人惊叹的表现。巧搭 Nike VenomSkin 和 Cyclone 360 抓地设计等匠心细节，这款吸睛足球鞋化身进球利器，助你从容掌控赛场，轻松应对对决。
- 显示颜色： 多色/亮深红
- 款式： IH1775-900
准确触球，利落踢射
Nike VenomSkin 搭配 Flyknit 飞织材料，覆盖球鞋的触球区域，铸就出众控球表现。
强劲抓地，驾驭球场
前足匠心排布 Cyclone 360 圆形抓地底纹，助你轻松急停转向。
自然贴合
鞋框式设计，营造自然贴合感受。该设计有助贴合双足，塑就出众触球体验。
产品细节
- 经典鞋带
- 适用于天然和人造场地
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
