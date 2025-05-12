Nike Jr. Phantom Luna 2 Academy
耐克月煞系列大童人造草地足球鞋
¥399¥49920% 折让
想让比赛表现跃升新层次？无论你是布局者、助攻还是射手王，Nike Jr. Phantom Luna 2 Academy 耐克月煞系列大童人造草地足球鞋皆可助你攻入优势位置，顺利得分。即刻上脚，尽兴发挥。
- 显示颜色： 薄荷绿/灰黑/原子红
- 款式： FJ2605-300
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迅疾表现，强劲抓地
橡胶外底搭配锥形鞋钉，助你快速切入。
舒适贴合，纵横球场
柔软鞋口，赋予脚踝和后跟柔软舒适感受。鞋口精致罗纹设计，有效提升脚踝部位的触球感，铸就出色停球和传球表现。
产品细节
- 经典鞋带
- 适用于人造长草球场
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 薄荷绿/灰黑/原子红
- 款式： FJ2605-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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