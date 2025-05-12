Nike Jr. Phantom Luna 2 Club
耐克月煞系列大童人造场地足球鞋
¥319¥39920% 折让
Club 系列保持一贯的出众品质，无论你是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。Nike Jr. Phantom Luna 2 Club 耐克月煞系列大童人造场地足球鞋专为进球打造，抓附纹理覆盖鞋款的触球区域，提供可靠抓附力，助孩子施展敏捷身手，出奇制胜。
- 显示颜色： 薄荷绿/灰黑/原子红
- 款式： FJ2607-300
Nike Jr. Phantom Luna 2 Club
¥319¥39920% 折让
Club 系列保持一贯的出众品质，无论你是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。Nike Jr. Phantom Luna 2 Club 耐克月煞系列大童人造场地足球鞋专为进球打造，抓附纹理覆盖鞋款的触球区域，提供可靠抓附力，助孩子施展敏捷身手，出奇制胜。
强劲抓附，出色触球
抓附纹理覆盖鞋款的触球区域，从球鞋鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。
舒适贴合
织物鞋口略带弹性，塑就舒适贴合感。
产品细节
- 经典鞋带
- 适用于天然和人造场地
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 薄荷绿/灰黑/原子红
- 款式： FJ2607-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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