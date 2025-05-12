 

Nike Jr. Phantom Luna 2 Club

耐克月煞系列大童人造场地足球鞋

¥319¥39920% 折让

Club 系列保持一贯的出众品质，无论你是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。Nike Jr. Phantom Luna 2 Club 耐克月煞系列大童人造场地足球鞋专为进球打造，抓附纹理覆盖鞋款的触球区域，提供可靠抓附力，助孩子施展敏捷身手，出奇制胜。


  • 显示颜色： 薄荷绿/灰黑/原子红
  • 款式： FJ2607-300

Nike Jr. Phantom Luna 2 Club

¥319¥39920% 折让

Club 系列保持一贯的出众品质，无论你是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。Nike Jr. Phantom Luna 2 Club 耐克月煞系列大童人造场地足球鞋专为进球打造，抓附纹理覆盖鞋款的触球区域，提供可靠抓附力，助孩子施展敏捷身手，出奇制胜。

强劲抓附，出色触球

抓附纹理覆盖鞋款的触球区域，从球鞋鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。

舒适贴合

织物鞋口略带弹性，塑就舒适贴合感。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 适用于天然和人造场地
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 薄荷绿/灰黑/原子红
  • 款式： FJ2607-300

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