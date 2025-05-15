 

Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club

耐克传奇系列幼童人造场地足球鞋

¥339¥39915% 折让

Club 系列鞋款 Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club 耐克传奇系列幼童人造场地足球鞋保持一贯的出众品质，无论未来的足球明星是球场新手还是业余爱好者，皆可助其从容上场。合成材质鞋面契合足形，有助带来出众控球表现。该鞋款无需系带，采用魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱，助小宝贝速度开玩，自如畅动。


  • 显示颜色： 热情粉/黑
  • 款式： FN1038-600

Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club

¥339¥39915% 折让

Club 系列鞋款 Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club 耐克传奇系列幼童人造场地足球鞋保持一贯的出众品质，无论未来的足球明星是球场新手还是业余爱好者，皆可助其从容上场。合成材质鞋面契合足形，有助带来出众控球表现。该鞋款无需系带，采用魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱，助小宝贝速度开玩，自如畅动。

出众抓地力，驾驭人造场地

外底抓地设计，为小宝贝提供在人造场地跑跳畅玩所需的强劲抓地力。

自然贴合

合成材质贴合足部形状，助小宝贝在比赛中保持舒适。

产品细节

  • 适用于短草人造场地
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 热情粉/黑
  • 款式： FN1038-600

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