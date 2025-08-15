 
Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club 耐克传奇系列幼童多种场地足球鞋 - 热情粉/黑

Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club

耐克传奇系列幼童多种场地足球鞋

30% 折让

传奇新释义，光辉不褪减。Club 系列鞋款 Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club 耐克传奇系列幼童多种场地足球鞋保持一贯的出众品质，无论未来的足球明星是球场新手还是业余爱好者，皆可助他们从容上场。合成材质鞋面贴合足部形状，提供出色掌控力。该鞋款轻盈舒适，时尚利落，适合不同位置的球员。


  • 显示颜色： 热情粉/黑
  • 款式： DV4356-600

Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club

30% 折让

传奇新释义，光辉不褪减。Club 系列鞋款 Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club 耐克传奇系列幼童多种场地足球鞋保持一贯的出众品质，无论未来的足球明星是球场新手还是业余爱好者，皆可助他们从容上场。合成材质鞋面贴合足部形状，提供出色掌控力。该鞋款轻盈舒适，时尚利落，适合不同位置的球员。

非凡触球感

模压合成材质鞋面效仿绗缝设计，铸就非凡触球感。

自然贴合

合成材质鞋面贴合足部形状，助小宝贝在比赛中保持舒适。

强劲抓地，驾驭球场

外底融入锥形鞋钉，为急刹和变向提供出色抓地力和稳定性。

产品细节

  • 适用于天然和人造场地
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 热情粉/黑
  • 款式： DV4356-600

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。