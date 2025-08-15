Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club
耐克传奇系列幼童多种场地足球鞋
30% 折让
传奇新释义，光辉不褪减。Club 系列鞋款 Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club 耐克传奇系列幼童多种场地足球鞋保持一贯的出众品质，无论未来的足球明星是球场新手还是业余爱好者，皆可助他们从容上场。合成材质鞋面贴合足部形状，提供出色掌控力。该鞋款轻盈舒适，时尚利落，适合不同位置的球员。
- 显示颜色： 热情粉/黑
- 款式： DV4356-600
Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club
非凡触球感
模压合成材质鞋面效仿绗缝设计，铸就非凡触球感。
自然贴合
合成材质鞋面贴合足部形状，助小宝贝在比赛中保持舒适。
强劲抓地，驾驭球场
外底融入锥形鞋钉，为急刹和变向提供出色抓地力和稳定性。
产品细节
- 适用于天然和人造场地
- 缓震鞋垫设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
