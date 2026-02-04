Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
耐克天迫系列大童 TF 人造场地低帮足球鞋
¥449
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy 耐克天迫系列大童 TF 人造场地低帮足球鞋，助力发挥出众触球表现。采用 FlyTouch 材质制成，触感柔软，让你尽情控球，轻松撕开防线。
- 显示颜色： 黑/冰蓝
- 款式： IB5028-040
触感柔软
轻盈的 FlyTouch 鞋面，无论天气潮湿还是干燥，皆可提供稳定触球感。
自然贴合
FlyTouch 材质，柔软非凡。令鞋款贴合足形，营造舒适脚感，同时不会被过度拉伸。
出众抓地力，驾驭人造场地
橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 黑/冰蓝
- 款式： IB5028-040
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
