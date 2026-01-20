Nike Jr. Tiempo Maestro Academy LE
耐克传奇系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋
¥499
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy LE 耐克传奇系列大童 MG 多种场地低帮足球鞋，助力发挥出众触球表现。采用 FlyTouch 材质制成，触感柔软，让你尽情控球，轻松撕开防线。
- 显示颜色： 红古铜/玫瑰金
- 款式： IB5027-960
触感柔软
轻盈的 FlyTouch 鞋面，无论天气潮湿还是干燥，皆可提供稳定触球感。
自然贴合
FlyTouch 材质，柔软非凡。令足球鞋贴合足形，营造舒适脚感，同时不会被过度拉伸。
出众抓地力，驾驭不同场地
外底于后跟和前足部位采用锋刃型鞋钉，提供出众抓地力，助你在人造草地和天然草地上稳步移动。锥形鞋钉，助你轻松急停转向。
产品细节
- 适用于天然和人造场地
- 缓震鞋垫
