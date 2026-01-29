 
Nike Jr. Tiempo Maestro Club 耐克传奇系列幼童 MG 多种场地足球鞋 - 爆炸粉/黑

Nike Jr. Tiempo Maestro Club

耐克传奇系列幼童 MG 多种场地足球鞋

¥399
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Club 系列保持一贯的出众品质，无论是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。Nike Jr. Tiempo Maestro Club 耐克传奇系列幼童 MG 多种场地足球鞋采用合成材质与织物组合鞋面，塑就出色触球感，模压线条设计则助力强势控球。


  • 显示颜色： 爆炸粉/黑
  • 款式： IB5029-600

触感柔软

鞋面贴合足部形状，塑就掌控力，助你在比赛中保持舒适。

迅疾畅动

外底抓地纹路设计，可在多种地面上使用。

休闲贴合

匠心提拉设计，便于穿脱。

产品细节

  • 适用于天然和人造场地
  • 缓震鞋垫设计
