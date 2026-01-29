Nike Jr. Tiempo Maestro Club
耐克传奇系列幼童 MG 多种场地足球鞋
¥399
Club 系列保持一贯的出众品质，无论是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。Nike Jr. Tiempo Maestro Club 耐克传奇系列幼童 MG 多种场地足球鞋采用合成材质与织物组合鞋面，塑就出色触球感，模压线条设计则助力强势控球。
- 显示颜色： 爆炸粉/黑
- 款式： IB5029-600
触感柔软
鞋面贴合足部形状，塑就掌控力，助你在比赛中保持舒适。
迅疾畅动
外底抓地纹路设计，可在多种地面上使用。
休闲贴合
匠心提拉设计，便于穿脱。
产品细节
- 适用于天然和人造场地
- 缓震鞋垫设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
