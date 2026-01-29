Club 系列保持一贯的出众品质，无论是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。Nike Jr. Tiempo Maestro Club 耐克传奇系列幼童 MG 多种场地足球鞋采用合成材质与织物组合鞋面，塑就出色触球感，模压线条设计则助力强势控球。

Club 系列保持一贯的出众品质，无论是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。Nike Jr. Tiempo Maestro Club 耐克传奇系列幼童 MG 多种场地足球鞋采用合成材质与织物组合鞋面，塑就出色触球感，模压线条设计则助力强势控球。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。