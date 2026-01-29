Nike Jr. Tiempo Maestro Flex
耐克传奇系列幼童 TF 人造场地足球鞋
¥399
Nike Jr. Tiempo Maestro Flex 耐克传奇系列幼童 TF 人造场地足球鞋采用合成材质与织物组合鞋面，塑就出色触球感，模压线条设计则助力强势控球。无鞋带设计方便穿脱，让孩子能够快速上场。
- 显示颜色： 黑/荧光黄/黑
- 款式： IB5030-007
触感柔软
无论天气潮湿还是干燥，鞋面皆可提供稳定触球感。
自然贴合
鞋面贴合足部形状，塑就掌控力，助孩子在比赛中保持舒适。宽鞋头设计，适合脚趾舒展。
出众抓地力，驾驭人造场地
橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 缓震鞋垫
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
