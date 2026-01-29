 
Nike Jr. Tiempo Maestro Flex 耐克传奇系列幼童 TF 人造场地足球鞋 - 黑/荧光黄/黑

Nike Jr. Tiempo Maestro Flex

耐克传奇系列幼童 TF 人造场地足球鞋

¥399
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Jr. Tiempo Maestro Flex 耐克传奇系列幼童 TF 人造场地足球鞋采用合成材质与织物组合鞋面，塑就出色触球感，模压线条设计则助力强势控球。无鞋带设计方便穿脱，让孩子能够快速上场。


  • 显示颜色： 黑/荧光黄/黑
  • 款式： IB5030-007

Nike Jr. Tiempo Maestro Flex

¥399

Nike Jr. Tiempo Maestro Flex 耐克传奇系列幼童 TF 人造场地足球鞋采用合成材质与织物组合鞋面，塑就出色触球感，模压线条设计则助力强势控球。无鞋带设计方便穿脱，让孩子能够快速上场。

触感柔软

无论天气潮湿还是干燥，鞋面皆可提供稳定触球感。

自然贴合

鞋面贴合足部形状，塑就掌控力，助孩子在比赛中保持舒适。宽鞋头设计，适合脚趾舒展。

出众抓地力，驾驭人造场地

橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。

产品细节

  • 适用于短草人造场地
  • 缓震鞋垫
  • 显示颜色： 黑/荧光黄/黑
  • 款式： IB5030-007

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。