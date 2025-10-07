Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
男子防水越野跑步鞋
18% 折让
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX 男子防水越野跑步鞋采用防水 GORE-TEX 鞋面，结合出色抓地设计和柔软缓震中底，帮助双足保持干爽舒适，无惧泥泞湿滑小径。
- 显示颜色： 海藻绿/土绿/透明粉/泡沫薄荷绿
- 款式： HM9734-302
干爽设计
GORE-TEX 防水层有助应对雨水入侵，令双足保持干爽。泡绵鞋口令脚踝保持舒适。
稳固感受
绳线与鞋带相结合，为双足（尤其是中足部位）缔造稳固脚感，塑就出众贴合感受。
畅跑无阻
改良抓地底纹结合橡胶凸起纹路，在上下坡时铸就强劲抓地力。在越野跑时为你提供出众抓地力，实现多种路况的顺畅过渡。
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
