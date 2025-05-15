Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
男子防水越野跑步鞋
¥719¥84915% 折让
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX 男子防水越野跑步鞋采用防水 GORE-TEX 鞋面，结合出色抓地设计和柔软缓震中底， 帮助双足保持干爽舒适，无惧泥泞湿滑小径。 该鞋款采用别致设计，带你穿过崎岖小径，俯瞰蓝色水域，抵达澳大利亚两湾步道。
- 显示颜色： 月亮铜/张扬蓝/浅深红/浅黄褐
- 款式： HM9734-800
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
¥719¥84915% 折让
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX 男子防水越野跑步鞋采用防水 GORE-TEX 鞋面，结合出色抓地设计和柔软缓震中底， 帮助双足保持干爽舒适，无惧泥泞湿滑小径。 该鞋款采用别致设计，带你穿过崎岖小径，俯瞰蓝色水域，抵达澳大利亚两湾步道。
设计揭秘
大地色纹理和斑点中底，象征两湾步道的崎岖路况。 鞋舌上和后跟外侧均饰有红色箭头图案，灵感源自步道上的经典箭头标识。 鞋垫印有两湾步道的标志，即蓝色壮丽细尾鹩莺图案，该图案出现在步道沿途的标识牌上。 明亮的蓝色象征着这条 28 公里海湾步道延伸到海天交汇处的起点和终点。
主要特色
- 防水 GORE-TEX 鞋面可有助应对雨水入侵，令双足保持干爽。
- 泡绵鞋口令脚踝保持舒适。
- 改良抓地底纹结合橡胶凸起纹路，在上下坡时铸就强劲抓地力。
- 绳线与鞋带相结合，为双足（尤其是中足部位）缔造稳固脚感，塑就出色贴合感受。
产品细节
- 单鞋重量：约 323 克（男码 44 码）
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 月亮铜/张扬蓝/浅深红/浅黄褐
- 款式： HM9734-800
两湾步道
两湾步道属于传统领地上的原住民文化景观。 我们向数千年来他们与这片土地和水域之间深厚而悠久的历史纽带由衷致敬，并深切认可他们在守护领地方面持续发挥的作用。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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