Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX

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Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX 男子防水越野跑步鞋采用防水 GORE-TEX 鞋面，结合出色抓地设计和柔软缓震中底， 帮助双足保持干爽舒适，无惧泥泞湿滑小径。 该鞋款采用别致设计，带你穿过崎岖小径，俯瞰蓝色水域，抵达澳大利亚两湾步道。

设计揭秘

大地色纹理和斑点中底，象征两湾步道的崎岖路况。 鞋舌上和后跟外侧均饰有红色箭头图案，灵感源自步道上的经典箭头标识。 鞋垫印有两湾步道的标志，即蓝色壮丽细尾鹩莺图案，该图案出现在步道沿途的标识牌上。 明亮的蓝色象征着这条 28 公里海湾步道延伸到海天交汇处的起点和终点。